Urlaubsfreuden! Das BAG fällte Grundsatzurteil: Nicht beantragter Urlaub verfällt nicht automatisch. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Mit welcher Ausgangslage mussten sich die Erfurter Richter beschäftigten?

Sie mussten die Frage klären, ob und wie umfassend Arbeitgeber Angestellte im Vorfeld vor dem Verfall von Urlaubsansprüchen warnen müssen. Dabei stellte sich die Frage, welche Fürsorgepflichten der Arbeitgeber hat, den Arbeitnehmer möglichst anzuhalten, tatsächlich den Erholungsurlaub noch zu nehmen. Und wie weit geht diese Pflicht?

Worin bestand der konkrete Streitfall?

Geklagt hatte ein Wissenschaftler, der 51 Tage Urlaub bezahlt haben möchte, die er bis zum Ende seines Arbeitsvertrages nicht mehr genommen hatte. Beklagte war die Max-Planck-Gesellschaft München, bei der der Wissenschaftler nach den Tarifregeln des Öffentlichen Dienstes angestellt war. Die Max-Planck-Gesellschaft gab an, den Wissenschaftler per E-Mail bereits im Mai 2013 auf seine Urlaubsansprüche hingewiesen zu haben. Der Wissenschaftler bestritt dagegen, eine solche E-Mail bekommen zu haben. In e...