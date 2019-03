Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Potsdam. Die Grünen-Fraktion im Landtag fordert einen neuen Planfeststellungsbeschluss für den geplanten Ausbau des noch nicht fertiggestellten Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld. Grundlage für die Lärmberechnungen im derzeit gültigen Planfeststellungsbeschluss seien 30 Millionen Fluggäste und 360 000 Starts und Landungen pro Jahr, sagte Fraktionschef Axel Vogel am Dienstag. »Nach dem Masterplan 2040 soll der BER aber auf etwa 55 Millionen Passagiere und 400 000 Flugbewegungen ausgebaut werden - und zwar scheibchenweise, ohne Beteiligung der Bürger und Umweltverträglichkeitsprüfung.« Der Ausbau werde für mehr Lärm sorgen. Daher fordern die Grünen die rot-rote Landesregierung in einem Antrag auf, für ein neues Planfeststellungsverfahren zu sorgen. Darin müsste über Lärmobergrenzen festgelegt werden, dass nicht mehr, sondern tendenziell weniger Fluglärm verursacht wird. dpa/nd