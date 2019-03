Potsdam. Das Land Brandenburg hat im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss erzielt. Der Jahresabschluss liege bei 600,9 Millionen Euro, sagte am Dienstag Finanzminister Christian Görke (LINKE). »Das ist der höchste Jahresabschluss in der Geschichte des Landes Brandenburg.« Als Gründe für die Entwicklung nannte er Steuermehreinnahmen, weniger Zinsausgaben, eine disziplinierte Haushaltsführung und weniger Ausgaben. Ein Viertel des Überschusses soll in die Tilgung von Krediten fließen, drei Viertel sollen in eine Rücklage kommen. Der Schuldenberg von Brandenburg sinkt mit der Tilgung auf 17,8 Milliarden Euro. dpa/nd