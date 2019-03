Was soll das sein

Madrid. Weniger als vier Wochen vor dem geplanten Brexit hat Spanien mit Großbritannien am Montag einen Vertrag unterzeichnet, der Steuerbetrug und Geldwäsche im britischen Überseeterritorium Gibraltar im Süden Spaniens verhindern soll. Das spanische Kabinett muss noch zustimmen, die Parlamente beider Länder müssen das Abkommen ratifizieren. Der Text des Abkommens sieht vor, dass Personen und Körperschaften in Gibraltar ihre Steuern in Spanien entrichten müssen, wenn sie dort die meisten Einnahmen erzielen, die meisten Vermögenswerte besitzen oder wenn dort die Mehrheit ihre Eigentümer oder Manager leben. AFP/nd