Für eine tödliche Feuerattacke auf zwei obdachlose Männer in Schöneweide vor rund sieben Monaten ist ein 48-Jähriger zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte habe die Opfer nach einem Streit mit Benzin übergossen und angezündet, begründete das Landgericht am Dienstag. Ein 47 Jahre alter Mann erlag Monate nach dem Brandanschlag seinen schweren Verletzungen. Ein damals 62-Jähriger erlitt leichtere Verletzungen. Der Angeklagte wurde nun des Totschlags sowie des versuchten Totschlags schuldig gesprochen. dpa/nd

