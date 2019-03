So sollen sich die Neubauten laut Plänen des Bezirks an der Rummelsburger Bucht verteilen. Visualisierung: Carsten Joost

Im Streit um den Bebauungsplan Ostkreuz hält der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst (LINKE) an der aktuellen Version fest. »Zu recht werfen die Bürger*innen die Frage auf, was und worüber sie noch entscheiden können, wenn öffentliche Grundstücke an private Eigentümer verscherbelt werden«, schreibt er in einer fünfseitigen Stellungnahme, mit der er die Haltung des Bezirks erläutert. Sie liegt »nd« vor.

Die entsprechenden Grundstücke seien in »letzter Sekunde« von der schwarz-roten Koalition 2016 verkauft worden, heißt es dort. Rückabwicklungsmöglichkeiten für das Land Berlin bestünden nicht, so Grunst. »Ein ›freiwilliger‹ Rücktritt der Eigentümer ist angesichts steigender Bodenrichtwerte nicht zu erwarten und wurde von den Eigentümern auch ausgeschlossen«, schreibt der Bezirksbürgermeister. Ohne Festsetzung eines Bebauungsplanes sei damit zu rechnen, »dass mit den zu erwartenden Wertsteigerungen eine Spekulationsspir...