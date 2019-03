Die Details will Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) an diesem Mittwoch bekanntgeben. Doch bereits am Dienstag hat der Senator in einer Vorlage den rot-rot-grünen Senat darüber informiert, dass die Vergabestelle, die im Finanzsenat angesiedelt ist, das langjährige Konzessionsverfahren für das Berliner Stromnetz entschieden hat. Gewinner der Vergabe ist der landeseigene Bewerber Berlin Energie, die die Verantwortung für das Berliner Stromnetz übernehmen soll.

»Es geht auch um ein günstiges Angebot für die Stromversorgung«, erklärte der Regierende Bürgermeister ...