»Uns reicht’s! Wir ertragen das nicht mehr!«, sagten 600 Arbeiterinnen aus drei Frauenbetrieben am 3. Mai 1893 in Wien und zogen auf die Straße. Sie waren in Appreturbetrieben tätig, in denen Textilien veredelt wurden. Eine von ihnen schrieb über den Streik: »Wie staunten die Leute der umliegenden Gas...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.