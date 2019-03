Seit Wochen wird in Algerien portestiert. Foto: dpa/AP/Fateh Guidoum

Seit Jahren herrschte in Algerien nahezu politischer Stillstand. Was erlebt das Land in diesen Tagen?

Algerien erlebt gerade einen historischen Moment. Zum ersten Mal gehen so viele Menschen überall im Land für ein gemeinsames Ziel auf die Straße. Keine Region ist davon ausgenommen. Diese friedlichen Demonstrationen, Sitzblockaden und Protestmärsche werden nicht von Parteien, Vereinen oder bekannten Persönlichkeiten organisiert. Die Bevölkerung hat hier die Initiative ergriffen und organisiert die Aktionen selbst. Inzwischen haben sich die Studierenden, Ärzte, Anwälte, Journalisten und Hochschullehrer der Bewegung angeschlossen. Hinzu kommt, dass die Menschen ein und dasselbe Ziel haben. Sie fordern, dass der derzeitige Staatspräsident seine Kandidatur zurückzieht. Aber dahinter steht die Forderung, das ganze politische System zu ändern. Sie wollen andere Leute an der Spitze des Landes und eine Reform des Wahlsystems. Sie verlange...