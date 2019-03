Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Dresden. Ein Termin beim Facharzt ist für Neupatienten in Sachsen oft ein Glücksspiel. Laut einer gemeinsamen Untersuchung der Techniker Krankenkasse (TK) und der Hochschule Zittau/Görlitz vergeben rund ein Fünftel aller Arztpraxen (22 Prozent) keine Termine an neue Patienten. Bei den Augenärzten ist es sogar jeder zweite, bei den Neurologen sind es 40 Prozent und bei Hautärzten etwa ein Viertel. Radiologen hingegen würden niemanden abweisen. Zu den Gründen sagte TK-Chefin Simone Hartmann: «Landarztpraxen können nicht besetzt werden, weil es junge Ärzte in die Städte zieht. Hinzu kommt, dass falsche Vergütungsanreize die Kapazitäten von Ärzten verknappen und sinnlose Bürokratie die Praxen belastet.» Laut der Studie haben die Praxen ihre Belastungsgrenze erreicht. dpa/nd