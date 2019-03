Waren. Das über Kurkarten finanzierte Nahverkehrskonzept «Müritz rundum» wird nach Brandenburg ausgedehnt. Menschen, die eine Gästekarte vorweisen können, dürfen von Mitte April bis Oktober auch kostenfrei von der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern zur Landesgartenschau nach Wittstock/Dosse in Brandenburg unterwegs sein, wie ein Sprecher der Stadt Waren am Mittwoch erklärte. Über das «Müritz rundum»-Ticket konnten Gäste seit April 2018 erstmals kostenlos mit Bus und Schiff über Waren und Röbel rund um den größten Binnensee Deutschlands unterwegs sein und das Auto stehenlassen. In der Startsaison wurde das Angebot mehr als 79 000 Mal genutzt. dpa/nd