Der Häftling und JVA-Mitarbeiterin Birgit Kiefer schauen auf die zugeschaltete Dolmetscherin. Foto: dpa/Andreas Arnold

Der 32 Jahre alte Rumäne muss wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis. Weil er nur Italienisch spricht, kann er bei seinem Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach (Kreis Alzey-Worms) in Rheinland-Pfalz wichtige Fragen nicht beantworten - und selbst auch keine stellen. Die Zahl der Gefangenen, die kein Wort Deutsch oder Englisch sprechen, sei in den vergangenen Jahren gestiegen, sagt die stellvertretende JVA-Leiterin Annabel Franzen. Oft wüssten diese Menschen nicht, was auf sie zukomme. »Viele denken, das ist das Ende ihres Lebens.« Mit Video-Dolmetschern lassen sich Verständigungsschwierigkeiten beseitigen. Es gibt aber auch Grenzen.

Die Technik für das Dolmetschen per Video oder per Telefonanlage wird derzeit in allen zehn Haftanstalten des Landes eingeführt. Als letzte kommt Diez im März an die Reihe. Video-Dolmetscher würden in der Regel bei Haftantritt und bei medizinischen Behandlungen zugeschaltet - sowie in besonderen...