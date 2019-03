Berlin. Angesichts von Vorstößen für einen Stopp umstrittener Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten lädt das Bundesagrarministerium die Länder zu einem Gespräch. »Den Druck, unter dem die Länder jetzt stehen, haben sie mit ihrem überstürzten Handeln selbst verursacht«, sagte Ressortchefin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. »Besser wäre gewesen, erst eine rechtliche Klärung herbeizuführen und nicht umgekehrt.« Bei dem Treffen solle über den Vollzug des Tierschutz-Transportrechts gesprochen werden, der in der Zuständigkeit der Länder liege. Hintergrund ist Kritik an Transporten außerhalb der EU, bei denen nach Medienberichten teils tierquälerische Bedingungen herrschen. Daraufhin hatte Schleswig-Holstein einen vorläufigen Exportstopp verhängt. Auch Bayern will Transporte einschränken. dpa/nd