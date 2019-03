Berlin. Mit der vorsichtigen Hoffnung auf ein erneut starkes Urlaubsjahr nach dem Rekordjahr 2018 hat am Dienstagabend die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin begonnen. Die deutsche Tourismusbranche rechnet trotz eines verhaltenen Starts in das Sommergeschäft mit leicht steigenden Umsätzen in diesem Jahr. »Die Reiselaune ist grundsätzlich vorhanden«, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel.

Schwerpunkte der diesjährigen ITB sind das Geschäft mit Touren und Ausflügen sowie Virtual Reality im Tourismus. Beiden Segmenten wurden erstmals eigene Bereiche gewidmet, teilte die Messe Berlin mit. Etwa 10 000 Aussteller aus 181 Länd...