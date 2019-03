Helmut Schleweis will eine Super-Landesbank formen. »Für die Sparkassen in Deutschland ist ein Sparkassen-Zentralinstitut notwendig«, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) auf der Bilanzpressekonferenz seiner Finanzgruppe am Mittwoch in Frankfurt am Main. Ein einziges Zentralinstitut hätte Größenvorteile im »zahlengetriebenen Geschäft«, von denen die Sparkassen profitieren würden.

Landesbanken sind für die 384 Sparkassen vor allem Dienstleister. Sie organisieren internationale Geldtransaktionen von mittelständischen Kunden, stemmen große Kredite und wickeln Wertpapiergeschäfte der über 30 Millionen Privatkunden ab. Noch gibt es neben der kleinen SaarLB mit der Landesbank Baden-Württemberg, BayernLB, Helaba und Nord/LB vier große Landesbanken, die Bundesländern und Sparkassen gemeinsam gehören. Zusammen kommen sie auf ein Geschäftsvolumen, welches etwa halb so groß ist wie das der Deutschen Bank. Die fün...