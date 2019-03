Was soll das sein

Das Frankfurter Städel-Museum widmet sich vom 3. April bis 30. Juni dem druckgrafischen Werk von Pablo Picasso (1881 - 1973). Zu sehen seien mehr als 60 Werke des spanischen Universalgenies aus dem Bestand der Graphischen Sammlung, ergänzt durch einzelne Leihgaben aus dem Museum Ludwig in Köln und aus Privatbesitz, teilte das Museum mit. Die Auswahl lasse Picassos gesamte druckgrafische Entwicklung von den frühen Pariser Jahren bis in sein Spätwerk anschaulich werden. Der in Malaga geborene Picasso beherrschte unterschiedlichste druckgrafische Verfahren wie Radierung, Kaltnadel oder Linolschnitt. epd/nd