Dschalalabad. Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Bauunternehmen im Osten Afghanistans sind am Mittwoch mehr als 20 Menschen getötet worden. Dies teilte ein Sprecher der Provinzregierung mit. Alle fünf Angreifer seien von Sicherheitskräften erschossen worden. Zu dem Angriff bekannte sich niemand. In der Provinz Nangarhar sind sowohl die Taliban als auch Miliz des Islamischen Staats aktiv. Die Taliban-Miliz verhandelt derzeit mit Vertretern der US-Regierung in Katar über ein Ende der Kämpfe in Afghanistan. AFP/nd