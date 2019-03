Bad Freienwalde. Pünktlich zur Internationalen Tourismus-Börse (ITB) und zum Saisonstart hat die Bad Freienwalde Tourismus GmbH ihr Reisejournal 2019 veröffentlicht. Auf 48 Seiten werden Ausflugstipps, Kultur- und Freizeitangebote sowie ein Gastgeber- und Gastronomieverzeichnis der Kurstadt Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) ihrer Umgebung präsentiert. Schwerpunkt ist das Fontane-Jubiläum. Der Dichter Theodor Fontane, dessen 200. Geburtstag 2019 begangen wird, hat dem Moorheilbad in seinen »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« ein eigenes Kapitel gewidmet. Das Reisejournal rückt das Fontane-Haus in Schiffmühle, in dem sein Vater Louis Henri lebte, als einen der wenigen erhaltenen authentischen Fontane-Orte in den Fokus. Auf mehreren Seiten wird auch über der Natur- und Gesundheitstourismus informiert. tm