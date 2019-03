Was soll das sein

Bad Belzig. Nach einem Schafsriss auf einer Weide in Rottstock (Potsdam-Mittelmark) in der Nacht zum Dienstag wird untersucht, ob ein Wolf die Tiere getötet hat. Wie der Tierhalter mitteilte, wurden vier Mutterschafe und zwei ungeborene Lämmer gerissen. Eine Genuntersuchung soll Gewissheit bringen, ob es sich um einen Wolf handelte, erklärte am Dienstag der zuständige Rissgutachter des Landes Brandenburg. Es seien nicht alle Kriterien für Wolfsbisse erfüllt. Tierhalter Heiko Wallbaum ist indes überzeugt davon, dass ein Wolf seine Schafe gerissen hat. Eine Wildkamera zeichne im nahe gelegenen Wald regelmäßig Wolfsbilder auf, sagte er. dpa/nd