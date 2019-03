Cottbus. Der erste in den Spreewald zurückgekehrte Storch wurde im Lübbenauer Ortsteil Klein Radden (Oberspreewald-Lausitz) gesichtet. »Der Storch ist doch sehr zeitig in der Brutheimat, im Allgemeinen erwarten wir die Störche erst Ende März«, sagte Bernd Elsner, NABU-Regionalgeschäftsführer in Calau, am Mittwoch. Der erste Storch im Land landete Mitte Februar in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland). dpa/nd