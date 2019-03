Artikel 13 regelt, dass auf Online-Plattformen nichts urheberrechtlich Geschütztes hochgeladen werden darf. Foto: imago/IPON/Stefan Boness

Berlin. In mehreren deutschen Städten haben am Dienstagabend Tausende gegen eine EU-Urheberrechtsreform protestiert. Spontan wurden noch im Laufe des Nachmittags von der Initiative »Save the Internet« (Rettet das Internet) Proteste in Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt und Köln angemeldet, einen Tag später in Hamburg und Hannover. Die Kundgebungen fanden hauptsächlich vor CDU-Parteizentralen statt.

Die EU-Abgeordneten Julia Reda (Piratenpartei) und Tiemo Wölken (SPD) hatten zuvor Dokumente auf sozialen Netz...