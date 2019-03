Cottbus. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an Kommunen und Unternehmen in der Lausitz appelliert, bei der Durchsetzung der geplanten Maßnahmen zum Strukturwandel nicht nachzulassen. »Wir brauchen für die Region Technologie-, Planungs- und Fördervorsprung«, sagte Woidke am Donnerstag bei der Sitzung des Braunkohlenausschusses in Cottbus. Die Lausitz könne Modellregion für die mehr als 40 Kohlereviere in Europa werden. Die Zukunft der Region hänge aber auch vom Engagement großer Unternehmen ab. »Wir brauchen mutige Unternehmen, die bereit sind, neue Wege zu gehen«, sagte Woidke der Deutschen-Presse-Agentur. Als Beispiel nannte er BASF. dpa/nd