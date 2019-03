Berlin. Aus der Berliner Sicherungsverwahrung ist ein Gefangener entwichen. Entsprechende Informationen der rbb-Abendschau hat die Justizverwaltung am Donnerstag bestätigt. Polizei und Justiz suchen mit Hochdruck nach ihm, hieß es. Der Mann hatte sich Mittwochabend nach einem Ausgang nicht in der Sicherungsverwahrung zurückgemeldet. Bei dem Flüchtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen ehemaligen Vergewaltiger, der 2001 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war und seit 2011 in Sicherungsverwahrung saß. Seit er seit Januar 2018 auch unbegleitet zeitweise die Einrichtung verlassen durfte, sei es zu keinen Unregelmäßigkeiten gekommen. nd