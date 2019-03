Brüssel. Die Bundesregierung dringt auf eine Fortsetzung der EU-Mittelmeermission »Sophia«, die vor Libyen gegen »Flüchtlingsschleuser« vorgeht. Er werde das in seiner Macht Stehende tun, damit der Einsatz fortgeführt werde, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Brüssel. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos zeigte sich wegen Italiens Widerstand gegen eine Verlängerung über Ende März hinaus gesprächsbereit.

»Sophia« war 2015 gegründet worden und dient vornehmlich der Bekämpfung von Schlepperbanden vor Libyen, die Migranten auf die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer schicken. Dabei hat der Einsatz in den vergangenen drei Jahren auch rund 45 000 Menschen aus Seenot gerettet.

Die rechtspopulistische Regieru...