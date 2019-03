Was soll das sein

Werke aus dem späten Schaffen des spanischen Universalgenies Pablo Picasso sind von Samstag an im Potsdamer Museum Barberini zu sehen. »Gezeigt werden 136 Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Keramiken und Druckgrafiken, die bis auf wenige Ausnahmen zum ersten Mal in Deutschland zu sehen sein werden«, sagte Direktorin Ortrud Westheider am Donnerstag. Die Ausstellung trägt den Titel »Picasso. Das späte Werk« und ist bis zum 16. Juni im Barberini zu sehen. Die Werke aus den Jahren 1954 bis 1973 stammen aus der Sammlung von Jacqueline Picasso und wurden von deren Tochter Catherine Hutin ans Barberini ausgeliehen. dpa/nd