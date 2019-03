Nicht nur die Preise für Immobilien steigen, sondern auch Mieteinahmen und Gewinne der großen Wohnungskonzerne legen zu. Vonovia erzielte 2018 einen Rekordgewinn und knackte nach Zinsen und Steuern erstmals die Milliardenmarke. Mit rund 1,1 Milliarden Euro legte der Gewinn um mehr als 15 Prozent zu. Vonovia SE ist der größte private Vermieter in Deutschland. 396 000 Wohnungen, davon 37 000 in Österreich und Schweden, spülten Mieteinnahmen von 1,9 Milliarden Euro in die Kasse.

Seit dem Börsengang 2013 fährt Vonovia-Boss Rolf Buch zweigleisig. Am Jahreswechsel war der Wohnungsbestand mit einem Leerstand von 2,4 Prozent »nahezu voll vermietet«, sagte Buch auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Düsseldorf. Mit einer durchschnittlichen Miete von 6,52 Euro pro Quadratmeter (plus vier Prozent) sei das Mietniveau »weiterhin im bezahlbaren Segment angesiedelt«.

Welche Miete für Mieter »leistbar« ist, gilt allerdings durchaus als umstrit...