»Ob als Mutter, pflegende Angehörige, Freundin, Krankenschwester, Altenpflegerin, Sexarbeiterin oder Hebamme - es sind größtenteils Frauen, die die Pflege, Versorgung und Erziehung übernehmen.« So beginnt der Aufruf verschiedener Organisationen, die am Donnerstag in Berlin vor dem Bundesministerium für Gesundheit protestierten. Die Aktion richte sich im Rahmen des Frauenstreiks gegen ungleich verteilte Sorgearbeit, sagte Jenny Kaiser-Funke vom Frauenstreikkomitee Berlin gegenüber »nd«. Gerade Frauen würden oft unterbezahlte Pflegetätigkeiten verrichten - und zusätzlich noch den größten Teil der Sorgearbeit in Haushalt und Familie leisten. Die Aktivist*inn...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.