Foto: nd

Hier hätte ein Interview gestanden. Es erscheint heute nicht, denn die Frau, die es transkribiert hätte, streikt gegen sexualisierte Belästigung und Gewalt in der Öffentlichkeit, im sozialen Umfeld und in Partnerschaften. 58 Prozent aller Frauen in Deutschland haben schon sexuelle Belästigung erlebt. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Expartnerin umzubringen. Sexarbeiter*innen und Trans*personen sind besonders häufig von Gewalt betroffen.