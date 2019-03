Foto: nd

Hier hätte ein Text von einer Frau gestanden. Er erscheint heute nicht, denn sie streikt, weil Frauen immer noch einen Großteil der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit übernehmen. In Hetero-Paarhaushalten verbringen Frauen durchschnittlich drei Stunden mehr am Tag mit Haushalt und Kinderbetreuung als ihre männlichen Partner – wenn beide in Vollzeit arbeiten.