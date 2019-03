Fabian Wiede, ein Eigengewächs der Füchse Berlin, ist auch aus dem Nationalteam nicht mehr wegzudenken. Foto: imago/Jan Hübbner

Im EHF-Cup haben die Füchse das Viertelfinale so gut wie sicher erreicht, im DHB-Pokal steht das Halbfinale an und in der Bundesliga ist es derzeit Platz fünf. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison Ihrer Berliner Handballer?

Grundsätzlich ist es gut, dass wir noch immer drei Säulen haben, auf denen wir bauen können. Im DHB-Pokal kann ich eine glatte 1 geben, im Europapokal ebenfalls eine sehr gute Note. Mit dem bisherigen Abschneiden in der Bundesliga bin ich aber nur teilweise zufrieden. Einerseits hatten wir unglaublich viele Verletzte und haben uns so als Mannschaft nie wirklich einspielen können. Andererseits haben wir aber auch Spiele verloren, die wir hätten gewinnen müssen - wie zuletzt gegen Lemgo und Hannover. Und auch kaum überzeugende Heimspielsiege wie gegen Bietigheim haben mich nicht gerade glücklicher gemacht.

Experten und Medien brachten die Füchse ob des starken Kaders vor Saisonbeginn sogar mit de...