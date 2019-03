Die Geschichte der Frauenbewegung lässt sich nicht geradlinig erzählen. Was jedoch die verschiedenen Wellen, Etappen oder wie sie sonst genannt werden, eint, ist der Kampf für die Abschaffung von Unterdrückungsverhältnissen.

Der Internationale Frauentag - oder Frauenkampftag - zeugt davon. Vorgeschlagen wurde er zunächst auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1911. Vorbild dafür war der erste nationale Frauentag in den USA. Dort hatten sich bürgerliche und sozialistische Frauenrechtlerinnen zusammengeschlossen, um für das Frauenwahlrecht zu kämpfen. Und auch in Deutschland schaffte es dieser Tag - zunächst am 19. März, seit 1921 dann am 8. März - bürgerliche und sozialistische Frauen auf der Straße zusammenzubringen, für Gleichberechtigung.

Als erste sichtbare Protestbewegungen von Frauen in Deutschland könnte man die Kartoffelunruhen von 1847 bezeichnen. Auslöser dafür waren die hohen Kartoffelpreise nach einer schlechten Ernte gewesen. Ein Jahr später griffen Frauen in Deutschland im Kontext der Märzrevolution die Ideen der französischen Revolutionärin Olympe de Gouges auf. Sie hatte 1791 grundlegende Bürgerrechte für Frauen eingefordert.

Bereits zu dieser Zeit wurde oft kritisiert, dass Bürgerrechte nicht für alle Frauen galten. So hielt bei einer Frauenrechtsversammlung in Ohio, USA 1851 die Schwarze Frauenrechtlerin und ehemalige Sklavin Sojourner Truth eine Rede über ihre persönlichen Erfahrungen als Frau und Mutter, die ihr jedoch nicht die gleichen Rechte einbrächten, wie anderen, weißen Frauen. Ihre Frage »Ain't I a woman?« - »Bin ich denn keine Frau?« ist bis heute bedeutsam.

Damit sprach Truth eine Erfahrung vieler aus, die später auf wissenschaftlicher Ebene weiterentwickelt werden sollte: Feminismus muss intersektional denken. Das bedeutet, dass nicht nur eine Unterdrückung oder Benachteiligung aufgrund der sozialen Geschlechtsidentität eine Rolle spielt, sondern auch aufgrund der sexuellen Orientierung, Klassenzugehörigkeit oder »Race«.

Der Ruf nach Intersektionalität ist nicht nur in den USA von Bedeutung, denn auch in Deutschland wurden feministische Erfolge teilweise auf dem Rücken marginalisierter Frauen gefeiert. So gab es etwa seit 1907 einen »Deutschkolonialen Frauenbund«, der die Migration deutscher Frauen in die Kolonien fördern wollte. Die Berufsausbildung in den Kolonialschulen bedeutete für viele der angeworbenen Frauen einen sozialen Aufstieg, war aber eng geknüpft an eine völkisch-nationale Überzeugung.

Kritik an einer Frauenbewegung, die allein für die Rechte bürgerlicher Frauen eintritt, wurde in Deutschland zu dieser Zeit prominent unter anderem von Hedwig Dohm formuliert. Sie hinterfragte, warum für Arbeiterinnen in den Fabriken nicht die gleichen Ansprüche galten, wie für bürgerliche Frauen.

Der Erste Weltkrieg war dann auch deshalb ein Umbruch, weil Frauen plötzlich die Arbeitskraft der Männer ersetzen mussten. Und kurz darauf konnte die Frauenbewegung einen sichtbaren Erfolg verzeichnen - nämlich die Einführung des Frauenwahlrechts 1919. Damit war aber auch ihr zwischenzeitliches Verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung verbunden. Zwar setzten die Parlamentarierinnen der Weimarer Republik viele wichtige Gesetze um, wie etwa die Abschaffung des Sittengesetzes, die Zulassung von Frauen als Rechtsanwältinnen und Richterinnen, Mindestlöhne und Sozialversicherung für Heimarbeiterinnen sowie die Erweiterung des Mutterschutzes. Doch gleichzeitig lösten sich Frauenverbände auf, welche die Ziele der Bewegung als erreicht begriffen.

Unter der Regierung der Nationalsozialisten wurden die noch bestehenden Organisationen gleichgeschaltet. Sie verschwanden oder wurden NS-Organisationen angegliedert. Die NS-Frauenorganisationen waren gegen die Ziele der Frauenbewegung und orientierten sich am propagierten Frauenbild, in dem die Rolle als Hausfrau und Mutter im Mittelpunkt stand.

Als 1949 in der Bundesrepublik das Grundgesetz in Kraft trat, wurde auf Drängen der Juristin Elisabeth Selbert der Satz »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« in Artikel 3 aufgenommen. Doch gesellschaftlich war man davon himmelweit entfernt. Noch waren Frauen weder geschäftsfähig, noch war es ihnen erlaubt, ein Bankkonto zu eröffnen oder ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns eine Lohnbeschäftigung aufzunehmen.

Die sogenannte Zweite Welle der Frauenbewegung in Westdeutschland wurde von einem Tomatenwurf auf dem Delegiertenkongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) ausgelöst. In ihrer Gesellschaftskritik bliebe die Unterdrückung der Frau ausgeblendet und man führe sich auf wie Machos - so lautete der Vorwurf. Im weiteren Verlauf der 1970er Jahre wurden Kinderläden und Frauenzentren gegründet und man nahm in der Bundesrepublik - bis heute erfolglos - den Kampf gegen Paragraf 218 auf, der den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt.

Im Laufe der 1980er Jahre differenzierte sich die Bewegung immer mehr aus. Auf der einen Seite standen anarchistische und marxistische Feministinnen, die von einer grundlegenden Gleichheit der Geschlechter ausgingen und Unterschiede gesellschaftlich erklären wollten, auf der anderen Seite die sogenannten Ökofeministinnen, denen biologische Unterschiede als grundlegende Erklärungsansätze dienten. Hiernach bildet - entgegengesetzt zum Marxismus - die Ausbeutung von Frauen die Basis aller weiteren Ausbeutungsverhältnisse.

Bei beiden ausgeblendet wurden dabei oftmals Unterdrückungsverhältnisse von Personen, die nicht der weißen heterosexuellen Norm entsprachen. Diese Kritik wurde besonders von Vertreter*innen postkolonialer und queerfeministischer Strömungen vorgebracht. Im Queerfeminismus werden die bestehenden Kategorien von Mann und Frau dekonstruiert. Im Gegensatz etwa zum Ökofeminismus geht man hier davon aus, dass Geschlecht etwas sozial Konstruiertes ist und es tatsächlich nicht nur genau zwei Geschlechter gibt.

Die marxistischen feministischen Strömungen und die letztgenannte stehen sich in aktuellen Debatten teils feindselig gegenüber: Beide Richtungen werfen einander vor, die jeweils wichtigste Kategorie in ihren Analysen nicht zu berücksichtigen. Andere halten beide Positionen indes für vereinbar. Dabei verweisen sie insbesondere auch auf Beispiele aus der Schwarzen Frauenbewegung.

Auch das Internet und die damit zusammenhängenden netzpolitischen Debatten haben sich auf feministische Bewegungen ausgewirkt. So hatte etwa die durch einen Hashtag ins Leben gerufene MeToo-Bewegung durchaus Effekte auf das Leben offline. Mit dem Frauenstreik am 8. März 2019 könnte der politische Streik auch in Deutschland wieder zu einer Kampfform werden, die verschiedenste Strömungen der Frauenbewegung trotz aller politischer Differenzen verbindet.