Holzschnittartig wie die traditionellen Puppen auf dem Budapester Markt – so stellt sich die Rechte Geschlecht vor. Foto: Adobe Stock/Pierre Brumder

Der ungarisch-amerikanische Milliardär George Soros ist ein erklärtes Feindbild der ungarischen Regierung. Eine aktuelle Kampagne beschuldigt ihn, gemeinsam mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker illegale Einwanderung zu fördern. Seitdem diskutiert die Europäische Volkspartei (EVP) den Ausschluss der Regierungspartei Fidesz. Doch der Name Soros fällt auch immer wieder bei der Neuordnung des Bildungssektors in Ungarn. Die von ihm gegründete Zentraleuropäische Universität (CEU) in Budapest verlegt aufgrund des zunehmenden politischen Drucks nach 26 Jahren den Großteil ihres Lehrbetriebs nach Wien. Derweil beschränkt die Regierung ihr Vorgehen nicht nur auf unliebsame, als Hort des Liberalismus geltende Universitäten.

Per Anordnung von Premierminister Viktor Orbán wurde das Masterprogramm Gender Studies im Oktober 2018 aus der Liste der in Ungarn zugelassenen Studiengänge gestrichen - trotz heftiger Proteste und einer Petition, d...