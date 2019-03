Kürzlich kritisierte der Berliner Erzbischof Heiner Koch, dass der rot-rot-grüne Berliner Senat den Internationalen Frauentag am 8. März als gesetzlichen Feiertag eingeführt hat. Bei der Entscheidung, so Koch, sei die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung nicht berücksichtigt worden, denn diese habe sich in Umfragen für den 31. Oktober (Reformationstag) oder für den 9. November (Mauerfall) ausgesprochen.

Die Kritik Kochs blieb fast ohne öffentliche Resonanz. Außer den üblichen, mit ideologischem Furor vorgetragenen Gegenre...