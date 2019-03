An »Die Troika« erinnern, heißt an eine Weichenstellung in der Endzeit der DDR-Geschichte zu erinnern. Wie Buridans Esel verharrte die SED-Spitze bewegungsunfähig zwischen der Option einer Perestroika auch in der DDR und Verschärfung des ohnehin schon dogmatischen Kurses. Vor genau 30 Jahren, am 9. März 1989, erschien das Buch von Markus Wolf gleichzeitig im Aufbau Verlag und im Claassen Verlag. Eine Ost-West-Doppelpremiere - und das bei einem Werk, dessen Autor der kurz zuvor aus dem Dienst ausgeschiedene Generaloberst des MfS und weltbekannten Spionagechef Markus Wolf war, bislang mehr ein Gerücht als eine reale Person.

Zu einer Geschichtsstunde hat jüngst Paul Werner Wagner von der Friedrich-Wolf-Gesellschaft zu »nd. Im Club« geladen - Gäste sind Hans Modrow, Klaus Höpcke und Hans-Dieter Schütt. Sie alle waren damals wichtige politische Akteure: Modrow als Bezirkssekretär der SED in Dresden, Höpcke als stellvertretender Kulturministe...