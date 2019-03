Heringsdorf. In diesem Sommer werden mehr Flugzeuge die Ostseeinsel Usedom ansteuern. Im Juli und August sind Zusatzflüge von Stuttgart und Düsseldorf zum Flughafen Heringsdorf geplant, wie dessen Geschäftsführer Dirk Zabel mitteilte. Erstmals sollen die Strecken zweimal wöchentlich bedient werden. Bislang verkehren die Flieger zwischen April und Oktober samstags. Die Flugsaison startet am 13. April. In der Hochsaison gibt es auch dienstags Flüge von und nach Stuttgart sowie mittwochs von und nach Düsseldorf. Dies sei eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage aus dem süddeutschen Raum. dpa/nd