In Berlin begeht fast jeder vierte Unfallverursacher Fahrerflucht. Seit Jahren steigen die Unfallzahlen - der Anteil von Crashs mit Unfallflucht bleibt konstant, wie aus Zahlen der Polizei hervorgeht. Demnach floh im Jahr 2017 bei mehr als 33 000 Unfällen der Täter. Das war fast ein Viertel (23 Prozent) der insgesamt etwa 143 000 Unfälle in dem Jahr. Zwischen 2007 und 2017 lag der Anteil von Fahrerflucht-Delikten zwischen 21 und 23 Prozent. Die Zahlen für 2018 lagen noch nicht vor. Am Montag stellen der Berliner Senat und Polizei die Statistik zur Verkehrssicherheitslage 2018 vor. Rund 40 Prozent der Fälle von Fahrerflucht konnten 2017 aufgeklärt werden. dpa/nd