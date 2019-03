Washington. Ein Richter hat die ehemalige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning am Freitag erneut verhaften lassen, weil sie sich weigert, vor der Grand Jury eines Gerichts im Bundesstaat Virginia auszusagen. Die Jury ist mit dem Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange befasst. Die Enthüllungsplattform Wikileaks hatte 2010 und 2011 Hunderttausende geheime US-Militärdokumente über die Kriege im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. AFP/nd

Familienministerin kündigt Reform des Unterhaltsrechts an, um mehr Flexibilität bei Betreuungsmodellen zuzulassen

