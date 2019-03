Potsdam. Die Zahl der beschleunigten Strafverfahren geht in Brandenburg immer weiter zurück. Im Jahr 2018 haben Amtsrichter 2208 Strafprozesse im Schnellverfahren beendet, 702 weniger als ein Jahr zuvor. Das teilte Justizministerium in Potsdam mit. Im Jahr 2016 gab es demnach noch 3216 Prozesse. Die Amtsgerichte verhandelten weniger Schnellverfahren, da die Staatsanwaltschaften weniger Anträge stellten, hieß es. Ihre Zahl sank von 3632 im Jahr 2016 auf 2707 im vergangenen Jahr, teilte das Justizministerium der CDU-Landtagsfraktion in einer Antwort auf eine Anfrage mit. dpa/nd