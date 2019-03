Der Tarifabschluss für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat für Berlin enorme Auswirkungen. Alles in allem - auch die Anpassung für die Beamten und die freien Träger inbegriffen - wird das Land Berlin nach Senatsangaben bis September 2021 rund 2,3 Milliarden Euro investieren. «Der Tarifabschluss ist ein großer Tarifabschluss», betont Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der als Verhandlungsführer der Bundesländer maßgeblich an dem Verhandlungsergebnis beteiligt war. Groß, damit meint der Finanzsenator die außergewöhnlich lange Laufzeit des Tarifvertrages von 33 Monaten, aber auch, dass drei große Strukturthemen wie die Verbesserungen der Situation bei der Pflege, den sozialen Erziehungsdiensten und für die IT-Kräfte und Techniker in der Vereinbarung enthalten seien.

Gerade von den Verbesserungen bei den sozialen Erziehungsdiensten soll Berlin enorm profitieren. Denn 40 Prozent des bundesweit ausgehandelten Tarifvol...