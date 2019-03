Sie sind zwischen 17 und 29 Jahre alt? Haben die deutsche Staatsbürgerschaft und mindestens einen Realschulabschluss? Wenn Sie zudem noch willig sind, mindestens 16 Jahre zu dienen und an Auslandseinsätzen teilzunehmen, dann steht einem irdischen Pilotenjob nichts im Wege. Die Bundeswehr sucht für ihr »Drohnengeschwader« dringend Piloten und Waffensystemoffiziere. Letztere werden, vermutlich weil es harmloser klingt, lieber als Sensor- und Nutzlastbediener (m/w) bezeichnet.

Die Bundeswehr hat eine Reihe von unbemannten Drohnen in ihrem Bestand. Die meisten von ihnen dienen der taktischen Aufklärung im Nahbereich. Wirksamer sind die Heron-Drohnen, die Deutschland in Israel beschafft. Allerdings, so die Militärs, könnten sie wesentlich wirksamer sein, wenn man sie bewaffnen würde.

Doch mit der Bewaffnung ist es so eine Sache bei den Maschinen mit dem Deutschen Kreuz. Schuld sind vor allem die US-Verbündeten - und natürlich die öffentliche...