Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Entzug der Arbeitserlaubnis für mehrere ausländische Journalisten in der Türkei kritisiert. Journalisten an der Arbeit zu hindern, sei mit der Pressefreiheit nicht vereinbar, sagte Maas dem Berliner »Tagesspiegel« am Sonntag. Nach der Verweigerung ihrer Akkreditierung haben die beiden deutschen Journalisten Jörg Brase vom ZDF und der »Tagesspiegel«-Reporter Thomas Seibert am Sonntag die Türkei verlassen. epd/nd