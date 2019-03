Autonomiebehörde veranlasst Rückzahlung von 122 Millionen Euro an Israel

Ramallah. Der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat am Sonntag seinen engen Berater Mohammed Schtaje mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Schtaje soll als Ministerpräsident auf Rami Hamdallah folgen, der im Januar seinen Rücktritt eingereicht hatte und seitdem eine Übergangsregierung leitet. Das berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Der Wirtschaftsexperte Schtaje leitet derzeit den Palästinensischen Wirtschaftsrat für Entwicklung und Wiederaufbau. Früher war er auch Unterhändler bei Friedensgesprächen mit Israel gewesen. dpa/nd

Familienministerin kündigt Reform des Unterhaltsrechts an, um mehr Flexibilität bei Betreuungsmodellen zuzulassen

