Addis Abeba. Beim Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind nach Angaben der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines alle 157 Insassen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien fünf Deutsche und zahlreiche weitere Europäer. An Bord der Boeing 737 seien 149 Passagiere und acht Crew-Mitglieder gewesen. Die Airline hatte die neue Maschine nach eigenen Angaben erst im November erworben. dpa/nd

Familienministerin kündigt Reform des Unterhaltsrechts an, um mehr Flexibilität bei Betreuungsmodellen zuzulassen

