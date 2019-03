Die Gegend war voller Polizisten, die Absperrungen um den zentral gelegenen Taksimplatz errichteten. »Da ist ein System, da ist ein Staat, der Angst vor uns hat«, rief eine Frau über die Absperrung. Tausenden Demonstranten wurde schließlich erlaubt, auf einem kleinen Stück der Straße zu protestieren. Sie wurden dann zwischen zwei Polizeiabsperrungen eingeklemmt und nach und nach mithilfe von Tränengas auseinandergetrieben. Agenturen/nd Foto: AFP/Ozan Kose

Istanbul. Die Polizei in Istanbul ist in den Abendstunden des 8. März mit Tränengas gegen eine Großkundgebung zum Weltfrauentag vorgegangen. Sicherheitskräfte in Schutzausrüstung bedrohten die Demonstrantinnen auf der zentralen Istiklal-Straße im Stadtteil Beyoglu zudem mit Hunden, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Viele flohen in die Seitenstraßen.

