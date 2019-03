Politische Routinen am Politischen Aschermittwoch / Markus Söder und Manfred Weber taten ihre Pflicht in Passau

Forsa-Chef Manfred Güllner sagte der Mediengruppe RTL: »Anders als 1998, als viele sich wünschten, Kohl wäre nicht mehr Kanzler, ist 2019 von einer ähnlichen 'Merkel-Dämmerung' nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Angesichts der krisenhaften Entwicklungen in der Welt sieht heute die Mehrheit der Bundesbürger keine Alternative zu Merkel.« Agenturen/nd

Inmitten dieser Debatte rief Alexander Mitsch, Vorsitzender der stramm konservativen Werteunion, Merkel dazu auf, ihr Amt bald an die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer abzutreten. »Es wäre für die Union das Beste, wenn Frau Merkel ihr Amt geordnet und möglichst bald an AKK übergibt«, sagte Mitsch der »Passauer Neuen Presse« (Montagsausgabe). Des Weiteren sagte Mitsch, er rechne mit einem baldigen Bruch der Großen Koalition. »Ich gehe davon aus, dass die SPD spätestens nach den Landtagswahlen im Osten panikartig die Koalition verlassen wird. Die CDU muss sich darauf vorbereiten und sollte proaktiv den Wechsel im Kanzleramt betreiben.«

Berlin. Zwei Drittel der Deutschen lehnen einen vorzeitigen Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab und wünschen sich, dass die 64-Jährige bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021 regiert. Diesen Wunsch haben laut dem am Montag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer 67 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland geäußert. Nur 29 Prozent der Befragten wollen, dass Merkel vorzeitig geht. Damit ist der Wunsch, sie als Kanzlerin zu behalten, seit Februar 2018 um zwölf Prozentpunkte gestiegen.

