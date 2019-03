Baden-Württemberg will zehn menschliche Schädel an Australien zurückgeben. Das bestätigte das Wissenschaftsministerium am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Die Schädel indigener Australier waren demzufolge um 1900 herum nach Europa gelangt, wo sie »wissenschaftlichen Zwecken« dienen sollten. Zwei Schädel liegen im Stuttgarter Linden-Museum, acht in der Universität Freiburg. Für die Übergabe wird eine australische Delegation im April nach Stuttgart reisen. dpa/nd