Kommission einigt sich Eckpunkte für einen Kohleausstieg / Kritik von LINKEN, Grünen und Klimaaktivisten am erzielten Ergebnis

Parallel zu dem Aktionswochenende von »Ende Gelände« sollen auch weitere Großdemonstrationen sowie Klimastreiks stattfinden, heißt es auf der Homepage des Bündnisses. Anlässlich der zeitgleich in Bonn stattfindenden UN-Klimaverhandlungen werden zudem Gäste aus den Ländern des globalen Südens bei den Protesten anwesend sein.

Klimaaktivist*innen von »Ende Gelände« haben in den vergangenen Jahren des Öfteren Braunkohletagebaue mit Blockaden stillgelegt. Besonderes große öffentliche Aufmerksamkeit erzielten sie zuletzt mit Aktionen im Hambacher Forst im Herbst 2018.

»Die Politik hat beim Klimaschutz auf ganzer Linie versagt. Mit dem Ergebnis der Kohlekommission rasen wir weiter ungebremst auf eine Welt vier bis sechs Grad heißer zu«, so Henneberger weiter. Die Kohlekommission war eine vom Kanzleramt handverlesene Regierungskommission, die nach sieben Monaten regelmäßiger Treffen und einer abschließenden 12-stündigen Marathonsitzung Ende Januar eine Empfehlung abgab, wie Deutschland im Energiebereich seine Klimaziele erreichen kann. In dem Bericht wurde ein Ausstieg der Bundesrepublik aus dem Braunkohleabbau bis zum Jahr 2038 vorgeschlagen. Umweltschützer*innen und Nichtregierungsorganisationen kritisierten diese Vorgabe prompt als viel zu spät.

Berlin. »Oops, I blocked it again« (zu Deutsch: »Hups, ich habe es schon wieder blockiert«) - mit diesem Spruch mobilisieren die Klimaaktivist*innen vom Bündnis »Ende Gelände« für erneute Besetzungen der Tagebaue im Rheinischen Braunkohlerevier. »Ende Gelände« fordert den sofortigen Kohleausstieg als Sofortmaßnahme für Klimagerechtigkeit weltweit.

