Ingolstadt. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will schnell Rahmenbedingungen für den Einsatz von Lufttaxis in Deutschland schaffen. Im Ministerium werde schon über Flugrouten zum Münchner Airport diskutiert, sagte Scheuer am Montag bei der Vorstellung des ersten Lufttaxi-Modells von Airbus in Ingolstadt. Die Gesetze dürften nicht erst geschaffen werden, wenn die Ingenieure die Geräte fertig entwickelt haben. In der Nähe der oberbayerischen Stadt soll der »CityAirbus« in wenigen Monaten auf einem Testgelände erste Probeflüge machen. Das Modell hat vier Sitzplätze, einen Elektroantrieb und kann ohne Pilot fliegen. dpa/nd