Eine Idee aus der Solarbranche soll alten Großkraftwerken ein neues Leben ohne CO 2 -Emissionen verleihen.

Magdeburg. Das Mitteldeutsche Revier könnte aus Sicht von Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert nach dem Kohleausstieg zu einer Vorzeigeregion der erneuerbaren Energien werden. »Hier können wir modellhaft zeigen, wie die Energiewende realisierbar ist«, schrieb die Grünen-Politikerin in der »Mitteldeutschen Zeitung«. Ein wichtiger Baustein dafür sei die Technologie, Wasserstoff zur Speicherung von Sonnen- und Windenergie zu nutzen. In der Chemieregion im Süden Sachsen-Anhalts gebe es dafür bereits gute Ansätze. dpa/nd

EU-Kommission will Hinweisgeber stärken, aber Unternehmen gleichzeitig schonen - Bundesregierung zieht mit

Auf einer Fachtagung der Linkspartei werben Umweltschützer und Bauernverband für unterschiedliche Wege in der Landwirtschaft

