Die Deutsche Bank will nach Informationen der »Welt am Sonntag« mit der Commerzbank die Möglichkeit einer Fusion ausloten. Es habe bereits »inoffizielle Kontakte in sehr kleiner Runde gegeben«, hieß es in einem Bericht am Wochenende.

Beide Institute wollten den Bericht nicht kommentieren. Bei der Bilanzvorlage Mitte Februar hatte Commerzbank-Chef Martin Zielke zu dem von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorangetriebenen Fusionsplan gesagt: »Es macht aber überhaupt keinen Sinn, solche Spekulationen zu kommentieren oder sich daran zu beteiligen.«

Ohnehin hat die Commerzbank schlechte Erfahrungen mit einem Zusammenschluss gemacht: Während sie ums wirtschaftliche Überleben rang, schloss sie im Mai 2009 die Fusion mit der ebenfalls schwächelnden Dresdner Bank ab. »Milliardengrab« ist noch eine der freundlicheren Bezeichnungen für die Folgen des Fusionsprozesses mitten in der Finanzkrise. Vor zehn Jahren stieg der Bund bei der Commerzb...